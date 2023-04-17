Чистяков: «Ни в коем случае нельзя говорить, что «Зенит» уже чемпион»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков подвел итоги матча 23-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

— Давненько не играл все 90 минут. Доволен, то что не пропустили, — приводит слова Чистякова «РБ Спорт». — Работу выполнили. Будем настраиваться на следующую игру.

— Играли первая и вторая команда. Есть впечатление, что «Ростов» — команда со второго места?

— Конечно, да. «Ростов» показывает хорошие результаты. Тренерская заслуга и ребят, конечно. Понимали, как они будут играть. Доставили много проблем.

— Насколько процентов сейчас «Зенит» чемпион?

— Ни в коем случае сейчас так нельзя говорить. Еще семь туров. Нельзя думать, что на одной ноге всех обыграем. Когда результат сделаем, тогда порадуем.

«Зенит» набрал 55 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице, «Ростов» с 46 очками — на второй строчке.