Арбитр Николаев: «Карасев верно рассудил эпизод с двумя мячами на поле»

Бывший российский арбитр Алексей Николаев прокомментировал работу главного судьи Сергея Карасева в матче 23-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (0:0).

«Мяч, который бросили с трибун, не мешал развитию атаки. В такой ситуации не было необходимости останавливать игру. С другой стороны, когда мяч, к примеру, вводится ударом от ворот, тогда судья обязан попросить убрать этот мяч. Нельзя возобновлять игру, пока второй мяч не уберут с поля. В этом эпизоде он не мешал развитию игровой ситуации. Конечно, пограничная ситуация, мнения могут разделиться.

Можете себе представить, что на игроке в штрафной площади нарушают правила, а в этот момент звучит свисток судьи с призывом убрать второй мяч. Это неправильно.

Судя по повторам, нарушение произошло перед штрафной площадью. Видеоарбитры верно подсказали", — приводит слова Николаева «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» набрал 55 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице, «Ростов» с 46 очками — на второй строчке.