Чистяков заявил, что будет приятно оформить чемпионство в матче со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что не считает легкой победу над «Крыльями Советов» в матче 25-го тура РПЛ (5:1).

«Лично за себя скажу, что нет. Все мы устали. По счету может кажется, что это легкая победа, но нет. В начале было несколько легких потерь. Если брать в целом игру, то счет закономерный», — приводит «РБ Спорт» слова Чистякова.

Также он ответил на вопрос, поздравлял ли соперник его команду с чемпионством после игры.

«Нет, мы еще не стали чемпионами. Когда станем, тогда можно поздравлять. Когда мы выиграем турнир, тогда и будем радоваться», — добавил футболист.

Чистяков отметил, что будет приятно оформить чемпионство в матче со «Спартаком», который пройдет в рамках 26-го тура РПЛ.

«Зенит» с 61 очком сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Матч петербургской команды с красно-белыми пройдет 7 мая.