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Чистяков — о малом количестве игрового времени в «Зените»: «В какой-то степени меня это заводит»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о малом количестве игрового времени в петербургском клубе.

«Конечно, любого футболиста беспокоит малое количество игрового времени. Но меня это в какой-то степени и заводит. Значит, недостаточно работаю. Значит, надо работать больше. В матчах и тренировках. Верю в хорошее будущее. Надеюсь, оно наступит», — приводит «Чемпионат» слова Чистякова.

Также он поделился мнением о новичке сине-бело-голубых Роберте Ренане.

«Ренан? Хорошие впечатления. Не боится играть где-то в квартирный футбол. Но конкурент достойный. Не просто так его сейчас вызывали в сборную Бразилии», — добавил защитник.

В текущем сезоне 29-летний Чистяков провел семь матчей в РПЛ и семь игр в FONBET Кубке России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5043355-chistyakov-zavodit-maloe-kolichestvo-igrovogo-vremeni-v-zenite-renan-dostojnyj-konkurent.html
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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