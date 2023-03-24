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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о малом количестве игрового времени в петербургском клубе.
«Конечно, любого футболиста беспокоит малое количество игрового времени. Но меня это в какой-то степени и заводит. Значит, недостаточно работаю. Значит, надо работать больше. В матчах и тренировках. Верю в хорошее будущее. Надеюсь, оно наступит», — приводит «Чемпионат» слова Чистякова.
Также он поделился мнением о новичке сине-бело-голубых Роберте Ренане.
«Ренан? Хорошие впечатления. Не боится играть где-то в квартирный футбол. Но конкурент достойный. Не просто так его сейчас вызывали в сборную Бразилии», — добавил защитник.
В текущем сезоне 29-летний Чистяков провел семь матчей в РПЛ и семь игр в FONBET Кубке России.