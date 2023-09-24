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Сегодня, 09:41

Гафин заявил, что игроки «Спартака» тянули время: «Пяти минут недостаточно относительно того времени, которое было убито»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии «СЭ» подвел итоги матча 9-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

— Как вам игра команды в матче со «Спартаком»?

— Мы очень огорчены поражением от принципиального соперника. Но таков результат. У нас было достаточное количество моментов, но не хватило завершения. Нужно забивать голы, как бы банально это ни звучало.

— Вы видите прогресс в игре команды по сравнению с последним матчем со «Спартаком»?

— Некорректно будет сравнивать эти две игры. Были разные составы, другой турнир. Не думаю, что это надо сравнивать.

— Остались ли у вас вопросы по судейству?

— На первый взгляд, нет. За исключением того, что футболисты «Спартака» лежали и вдвоем, и втроем. Они тянули время. Добавленных пяти минут недостаточно относительно того времени, которое было убито спартаковцами.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятую строчку с 15 очками.

В 10-м туре РПЛ красно-белые сыграют 1 октября на выезде с «Крыльями Советов», а бело-голубые в этот же день встретятся с «Ахматом» в Грозном.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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