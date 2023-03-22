Чугайнов не понимает причин для отставки Талалаева с поста главного тренера «Торпедо»

Экс-футболист и тренер «Торпедо» Игорь Чугайнов прокомментировал уход Андрея Талалаева из московского клуба.

«Мы можем только догадываться о причинах отставки Талалаева из «Торпедо». Для меня произошедшее непонятно. Команда, можно сказать, только вернулась со сборов, и руководство спустя месяц моментально решилось на расставание с третьим тренером за сезон. Возможно, у него имелись на то свои основания, о которых мы никогда не узнаем», — сказал Чугайнов RT.

Под руководством Талалаева черно-белые провели 12 матчей, одержали одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели девять поражений.

В настоящий момент москвичи занимают последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков по итогам 20 туров.