«Ахмат» одержал волевую победу над ЦСКА, армейцы завершали игру вдевятером

Сегодня, 21:25
ЦСКА на своем поле проиграл «Ахмату» в матче 25-го тура РПЛ — 1:2.
Армейцы остались в меньшинстве в первом тайме — на 19-й минуте красную карточку получил защитник ЦСКА Виллиан Роша.
На 63-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Федора Чалова с пенальти. «Ахмат» отыгрался на 79-й минуте, отличился Мохамед Конате. На 87-й минуте победный гол забил Бернард Бериша.
ЦСКА завершал игру вдевятером — в концовке красную карточку получил еще один защитник Игорь Дивеев, который вышел на замену после удаления Виллиана Роши.
ЦСКА (37 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Ахмат» (21) поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице. Грозненцы впервые одержали победу после назначения Магомеда Адиева на пост главного тренера команды