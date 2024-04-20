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Сегодня, 21:25

«Ахмат» одержал волевую победу над ЦСКА, армейцы завершали игру вдевятером

Игнат Заздравин
Корреспондент
ЦСКА — «Ахмат».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ЦСКА на своем поле проиграл «Ахмату» в матче 25-го тура РПЛ — 1:2.

Армейцы остались в меньшинстве в первом тайме — на 19-й минуте красную карточку получил защитник ЦСКА Виллиан Роша.

На 63-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Федора Чалова с пенальти. «Ахмат» отыгрался на 79-й минуте, отличился Мохамед Конате. На 87-й минуте победный гол забил Бернард Бериша.

ЦСКА завершал игру вдевятером — в концовке красную карточку получил еще один защитник Игорь Дивеев, который вышел на замену после удаления Виллиана Роши.

ЦСКА (37 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Ахмат» (21) поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице. Грозненцы впервые одержали победу после назначения Магомеда Адиева на пост главного тренера команды

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:2
Ахмат

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
19
134
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