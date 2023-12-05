Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:51

ЦСКА анонсировал матч с «Краснодаром» постером с Акинфеевым в стиле игры GTA 6

Руслан Минаев
Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

ЦСКА в клубном Telegram-канале анонсировал постером с Игорем Акинфеевым матч с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ.

На нем капитан армейцев изображен на фоне домашнего стадиона «быков». Постер выполнен в стиле обложки видеоигры GTA 6, трейлер которой был официально представлен накануне.

Подпись под постом гласит: «Пока кто-то еще даже не существовал, Игорь Акинфеев уже играл за ЦСКА и в первую GTA».

«Краснодар» был основан в 2008 году. Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003-м.

Матч состоится 10 декабря. Начало — в 19.45 мск.

Игорь Акинфеев
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
Читайте также
Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?
Макгрегор может баллотироваться на пост президента Ирландии
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Англичане — молодцы, что восхитились зимним российским футболом. Но пусть лучше подмечают другие позитивные моменты в РПЛ». Интервью Алаева
«Антигерои тура — Бериша, Абаскаль и Кержаков». Мор — о стычке в Грозном, поражении «Зенита» и словах Карпина
Мостовой: «С «Ахматом» тяжело играть многим, но все же такая команда, как «Спартак», проигрывать не должна»
Воробьев: «Впервые в этом тысячелетии менеджмент «Динамо» работает нормально»
Пиняев — о спаде после перехода в «Локомотив»: «СМИ оказывают медвежью услугу»
Личка рассказал о характере повреждения Лаксальта: «С «Факелом» он точно не сыграет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Сулейманов признан лучшим футболистом «Локомотива» в ноябре

Семин — о Тюкавине: «У него есть все для того, чтобы двигаться вперед»