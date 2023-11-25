«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби

«Динамо» на выезде обыграло ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ — 3:2.

Счет в игре уже на 7-й минуте открыл хавбек бело-голубых Бителло. ЦСКА ответил двумя голами — на 23-й минуте забил Аббосбек Файзуллаев, на 40-й — Антон Заболотный.

Во втором тайме команда Марцела Лички дважды поразила ворота Игоря Акинфеева. На 55-й минуте дубль оформил Бителло, а на 74-й — гол забил Константин Тюкавин.

«Динамо» одержало вторую победу над ЦСКА в этом сезоне РПЛ. В 5-м туре чемпионата бело-голубые победили армейцев со счетом 2:1.

«Динамо» набрало 28 очков и вышло на третьем место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 25 очками занимает 5-ю строчку.

4 декабря «Динамо» примет «Рубин» в 17-м туре чемпионата России. ЦСКА сыграет дома с «Ростовом» 3-го числа.