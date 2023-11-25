Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:30

Дасаев считает, что у российских футболистов завышенные зарплаты

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев ответил на вопрос, завышенные ли зарплаты у российских футболистов.

«Трудно сказать, уехал бы я за границу, если бы тогда в нашем футболе были зарплаты, как сейчас. У каждого было свое решение и голова на плечах, все тогда сами решали. Завышенные ли сейчас зарплаты у российских футболистов? Да, завышенные», — приводит «РБ Спорт» слова Дасаева.

Согласно данным сайта Capology, «Зенит» тратит на зарплаты футболистам 32 миллиона евро в год, а «Спартак» — 30 миллионов евро.

Дасаев является двукратным чемпионом СССР, а также серебряным призером чемпионата Европы 1988 года и бронзовым призером Олимпийских игр-1980.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rinat-dasaev-sejchas-u-rossijskih-futbolistov-zavy-shenny-e-zarplaty/
Ринат Дасаев
Футбол
РПЛ
Обсудить
Читайте также
Телеведущая Ольга Бузова продолжает дружить с женами российских футболистов
Клебо только третий в первом спринте Кубка мира. Это его худший старт сезона
Глава Службы безопасности Украины пригрозил уничтожить Крымский мост
Захарова заявила о концептуальном изменении в антироссийской медиа-повестке
Трое стоявших на тротуаре пешеходов пострадали при наезде автомобиля в Москве
Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Карраскаль: «Никогда не было конфликтов в ЦСКА, рад был со всеми увидеться»
Гуренко: «Локомотив» слишком рано уверовал в победу. За это и поплатился»
Мостовой — о поле в Калининграде: «Мяч просто не разглядеть!»
Файзуллаев — о своей результативности: «Хочу, чтобы команда побеждала»
Матч «Балтика» — «Спартак» продолжится, несмотря на погодные условия
Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин: «Писарский — хороший вариант джокера»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби

ЦСКА — «Динамо»: видео голов