Дасаев считает, что у российских футболистов завышенные зарплаты

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев ответил на вопрос, завышенные ли зарплаты у российских футболистов.

«Трудно сказать, уехал бы я за границу, если бы тогда в нашем футболе были зарплаты, как сейчас. У каждого было свое решение и голова на плечах, все тогда сами решали. Завышенные ли сейчас зарплаты у российских футболистов? Да, завышенные», — приводит «РБ Спорт» слова Дасаева.

Согласно данным сайта Capology, «Зенит» тратит на зарплаты футболистам 32 миллиона евро в год, а «Спартак» — 30 миллионов евро.

Дасаев является двукратным чемпионом СССР, а также серебряным призером чемпионата Европы 1988 года и бронзовым призером Олимпийских игр-1980.