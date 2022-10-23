ЦСКА грозит штраф до 150 тысяч. Кто его заплатит — Гайич или администратор?

Полузащитник ЦСКА Милан Гайич вышел на второй тайм матча 14-го тура чемпионата России в чужой майке — в майке нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. И играл достаточно долго под чужим номером — не под 22-м, а под 21-м. На это в итоге обратили внимание арбитры, и Владислав Безбородов предложил Гайичу покинуть поле для приведения экипировки в порядок.

Кадр из трансляции матча «Оренбург» — ЦСКА.

Кадр из трансляции матча «Оренбург» — ЦСКА.

Кадр из трансляции матча «Оренбург» — ЦСКА.

Кадр из трансляции матча «Оренбург» — ЦСКА.

Использование одновременно одного и того же персонального номера разными футболистами в одном и том же клубе в ходе чемпионата не допускается. Также не допускается смена номера футболистом в одном и том же клубе в ходе чемпионата. Это одно из требований регламента турнира.

Нарушение этого документа наказывается штрафом. В соответствии с приложением к дисциплинарному регламенту РФС сумма штрафа составляет от 20 тысяч до 150 тысяч рублей. Решение о применении наказания вынесет контрольно-дисциплинарный комитет на очередном заседании.