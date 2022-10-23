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Сегодня, 16:21

ЦСКА грозит штраф до 150 тысяч. Кто его заплатит — Гайич или администратор?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Кадр из трансляции матча «Оренбург» — ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Оренбург» — ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Оренбург» — ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Оренбург» — ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Оренбург» — ЦСКА.
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Полузащитник ЦСКА Милан Гайич вышел на второй тайм матча 14-го тура чемпионата России в чужой майке — в майке нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. И играл достаточно долго под чужим номером — не под 22-м, а под 21-м. На это в итоге обратили внимание арбитры, и Владислав Безбородов предложил Гайичу покинуть поле для приведения экипировки в порядок.

Кадр из трансляции матча «Оренбург» - ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Оренбург» — ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Оренбург» - ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Оренбург» — ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Оренбург» - ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Оренбург» — ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Оренбург» - ЦСКА.
Кадр из трансляции матча «Оренбург» — ЦСКА.

Использование одновременно одного и того же персонального номера разными футболистами в одном и том же клубе в ходе чемпионата не допускается. Также не допускается смена номера футболистом в одном и том же клубе в ходе чемпионата. Это одно из требований регламента турнира.

Нарушение этого документа наказывается штрафом. В соответствии с приложением к дисциплинарному регламенту РФС сумма штрафа составляет от 20 тысяч до 150 тысяч рублей. Решение о применении наказания вынесет контрольно-дисциплинарный комитет на очередном заседании.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
2
0
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