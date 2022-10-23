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Полузащитник ЦСКА Милан Гайич вышел на второй тайм матча 14-го тура чемпионата России в чужой майке — в майке нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. И играл достаточно долго под чужим номером — не под 22-м, а под 21-м. На это в итоге обратили внимание арбитры, и Владислав Безбородов предложил Гайичу покинуть поле для приведения экипировки в порядок.
Использование одновременно одного и того же персонального номера разными футболистами в одном и том же клубе в ходе чемпионата не допускается. Также не допускается смена номера футболистом в одном и том же клубе в ходе чемпионата. Это одно из требований регламента турнира.
Нарушение этого документа наказывается штрафом. В соответствии с приложением к дисциплинарному регламенту РФС сумма штрафа составляет от 20 тысяч до 150 тысяч рублей. Решение о применении наказания вынесет контрольно-дисциплинарный комитет на очередном заседании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования