ЦСКА: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024

ЦСКА стартует в сезоне РПЛ матчем в Екатеринбурге

Основная информация об одном из старейших клубов страны накануне старта нового сезона.

Полное название: АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА»

Год основания: 1911

Главный тренер: Владимир Федотов

Капитан: Игорь Акинфеев

Домашний стадион: «ВЭБ арена»

В сезоне 2022 / 2023 ЦСКА стал серебряным призером национального чемпионата. Таким образом, армейцы впервые за 5 лет сумели финишировать в тройке сильнейших Российской премьер-лиги.

Также ЦСКА впервые за 10 лет завоевал Кубок России — в суперфинале москвичи в серии пенальти оказались сильнее «Краснодара». Этот трофей стал для армейцев первым за 5 лет.

Накануне старта чемпионата России 2023 / 2024 ЦСКА в серии пенальти проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок страны — 2023.

Сезон 2023 /2024 станет 32-м для ЦСКА в высшем дивизионе чемпионата России — московский клуб вместе со «Спартаком» и «Локомотивом» не пропустил ни одного розыгрыша элитной лиге.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Календарь ЦСКА в чемпионате России — 2023 / 2024

1-й тур : 22 июля, суббота

«Урал» — ЦСКА — 13:00

2-й тур : 30 июля, воскресенье

«Ахмат» — ЦСКА — 20:00

3-й тур : 5 августа, суббота

ЦСКА — «Локомотив» — 20:00

4-й тур : 13 августа, воскресенье

ЦСКА — «Сочи» — 20:00

5-й тур : 19 августа, суббота

«Динамо» — ЦСКА — 15:00

6-й тур : 25 августа, пятница

«Оренбург» — ЦСКА — 17:30

7-й тур : 3 сентября, воскресенье

ЦСКА — «Зенит» — 17:30

8-й тур : 15 — 17 сентября

ЦСКА — «Крылья Советов»

9-й тур : 22 — 24 сентября

«Ростов» — ЦСКА

10-й тур : 29 сентября — 1 октября

ЦСКА — «Балтика»

11-й тур : 6 — 8 октября

«Спартак» — ЦСКА

12-й тур : 20 — 22 октября

«Рубин» — ЦСКА

13-й тур : 27 — 29 октября

ЦСКА — «Краснодар»

14-й тур : 3 — 5 ноября

ЦСКА — «Пари НН»

15-й тур :10 — 12 ноября

«Факел» — ЦСКА

16-й тур : 24 — 26 ноября

ЦСКА — «Динамо»

1 7-й тур : 1 — 3 декабря

ЦСКА — «Ростов»

18-й тур : 8 — 10 декабря

«Краснодар» — ЦСКА

Фото Александр Федоров, «СЭ»

19-й тур : 1 — 3 марта 2024

ЦСКА — «Оренбург»

20-й тур : 8 — 10 марта

«Крылья Советов» — ЦСКА

21-й тур : 15 — 17 марта

ЦСКА — «Спартак»

22-й тур : 29 — 31 марта

«Сочи» — ЦСКА

23-й тур : 5 — 7 апреля

ЦСКА — «Факел»

24-й тур : 12 — 14 апреля

«Локомотив» — ЦСКА

25-й тур : 19 — 21 апреля

ЦСКА — «Ахмат»

26-й тур : 26 — 28 апреля

«Балтика» — ЦСКА

27-й тур : 3 — 5 мая

ЦСКА — «Рубин»

28-й тур : 10 — 12 мая

«Зенит» — ЦСКА

29-й тур : 17 — 19 мая

«Пари НН» — ЦСКА

30-й тур : 25 мая (суббота)

ЦСКА — «Урал»

Календарь Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Календарь ЦСКА в Кубке России — 2023 / 2024

Кубок России, Группа А, 1 тур — 26 июля, среда

«Оренбург» — ЦСКА — 16:15

Кубок России, Группа А, 2 тур — 9 августа, среда

ЦСКА — «Факел» — 18:30

Кубок России, Группа А, 3 тур — 30 августа, среда

«Сочи» — ЦСКА — 17:15

Кубок России, Группа А, 4 тур — 19-21 сентября

ЦСКА — «Сочи»

Кубок России, Группа А, 5 тур — 3-5 октября

«Факел» — ЦСКА

Кубок России, Группа А, 6 тур — 31 октября-2 ноября

ЦСКА — «Оренбург»

Достижения ЦСКА

На национальном уровне:

Чемпионат России: 6 раз — победитель

9 раз — серебряный призер

3 раза — бронзовый призер

Чемпионат СССР: 7 раз — победитель

4 раза — серебряный призер

6 раз — бронзовый призер

Кубок России: 8 раз — победитель

Кубок СССР: 5 раз — победитель

Суперкубок России: 7 раз — победитель

Первая лига СССР: 2 раза — победитель

Чемпионат Москвы по футболу: 4 раза — победитель

На европейском уровне:

Лига чемпионов УЕФА: наивысшее достижение — стадия 1/4 финала (2009/2010)

Кубок УЕФА / Лига Европы УЕФА: 1 раз — победитель (2004/2005)

Трансферы ЦСКА

РПЛ, таблица трансферов лета: все сделки и потенциальные переходы в одном материале

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Состав ЦСКА на сезон 2023 / 2024

Вратари

35 — Игорь Акинфеев

49 — Владислав Тороп

86 — Владимир Шайхутдинов

Защитники

77 — Илья Агапов

27 — Роберту Барбоза Мойзес

4 — Да Силва Виллиан Роша

78 — Игорь Дивеев

90 — Матвей Лукин

14 — Кирилл Набабкин

44 — Егор Носков

68 — Михаил Рядно

Полузащитники

80 — Ярослав Арбузов

52 — Артем Бандикян

22 — Милан Гайич

17 — Кирилл Глебов

72 — Никита Ермаков

19 — Бактиер Зайнутдинов

5 — Саша Зделар

8 — Хорхе Карраскаль

31 — Матвей Кисляк

20 — Константин Кучаев

10 — Иван Обляков

88 — Виктор Фелипе Мендес

6 — Максим Мухин

Нападающие

38 — Адольфо Гайч

91 — Антон Заболотный

9 — Федор Чалов

46 — Владислав Яковлев

Страница ПФК ЦСКА в актуальном виде: календарь и результаты, новости и обзоры, состав и статистика.