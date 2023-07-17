ЦСКА: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024

Сегодня, 19:00
Полное название: АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА»
Год основания: 1911
Главный тренер: Владимир Федотов
Капитан: Игорь Акинфеев
Домашний стадион: «ВЭБ арена»
В сезоне 2022 / 2023 ЦСКА стал серебряным призером национального чемпионата. Таким образом, армейцы впервые за 5 лет сумели финишировать в тройке сильнейших Российской премьер-лиги.
Также ЦСКА впервые за 10 лет завоевал Кубок России — в суперфинале москвичи в серии пенальти оказались сильнее «Краснодара». Этот трофей стал для армейцев первым за 5 лет.
Накануне старта чемпионата России 2023 / 2024 ЦСКА в серии пенальти проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок страны — 2023.
Сезон 2023 /2024 станет 32-м для ЦСКА в высшем дивизионе чемпионата России — московский клуб вместе со «Спартаком» и «Локомотивом» не пропустил ни одного розыгрыша элитной лиге.
Календарь Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.
«Факел» — ЦСКА
Чемпионат России: 6 раз — победитель
9 раз — серебряный призер
3 раза — бронзовый призер
Чемпионат СССР: 7 раз — победитель
4 раза — серебряный призер
6 раз — бронзовый призер
Кубок России: 8 раз — победитель
Кубок СССР: 5 раз — победитель
Суперкубок России: 7 раз — победитель
Первая лига СССР: 2 раза — победитель
Чемпионат Москвы по футболу: 4 раза — победитель
Лига чемпионов УЕФА: наивысшее достижение — стадия 1/4 финала (2009/2010)
Кубок УЕФА / Лига Европы УЕФА: 1 раз — победитель (2004/2005)
в. Д. Боков («Салют», окончание аренды)
з. Лукин (ЦСКА-2)
з. В. Конюхов («Уфа», окончание аренды)
з. Мойзес («Интернасьонал», выкуп)
н. Вл. Яковлев («Пари НН», окончание аренды)
з. К. Гюнтер («Верона»)
з. Бейл («Крылья Советов»)
п. К. Бистрович («Фортуна» С, окончание аренды)
п. Ант. Миранчук («Локомотив»)
н. Н'Диайе («Арда», окончание аренды)
н. А. Гайч («Верона», окончание аренды)
н. Вагнер Лав («Спорт Ресифи»)
н. Паулиньо («Спортинг»)
в. Помазун («Урал», аренда)
з. Щенников (окончание контракта)
п. Савинов («СКА-Хабаровск», аренда)
п. С. Пряхин («Балтика»)
п. Аванесян («Балтика»)
п. Медина («Спартак»)
н. Лапинский («Зенит»)
н. А. Сигурдссон (приостановка контракта, «Блэкберн»)
н. Эджуке (приостановка контракта)
н. Шкурин («Сталь», аренда)
п. Зайнутдинов («Бешикташ»)
н. Чалов («Фенербахче», «Галатасарай»)
н. Эджуке («Трабзонспор»)
н. А. Гайч («Оренбург», аренда)
н. Карраскаль (ПАОК)
РПЛ, таблица трансферов лета: все сделки и потенциальные переходы в одном материале
35 — Игорь Акинфеев
49 — Владислав Тороп
86 — Владимир Шайхутдинов
77 — Илья Агапов
27 — Роберту Барбоза Мойзес
4 — Да Силва Виллиан Роша
78 — Игорь Дивеев
90 — Матвей Лукин
14 — Кирилл Набабкин
44 — Егор Носков
68 — Михаил Рядно
80 — Ярослав Арбузов
52 — Артем Бандикян
22 — Милан Гайич
17 — Кирилл Глебов
72 — Никита Ермаков
19 — Бактиер Зайнутдинов
5 — Саша Зделар
8 — Хорхе Карраскаль
31 — Матвей Кисляк
20 — Константин Кучаев
10 — Иван Обляков
88 — Виктор Фелипе Мендес
6 — Максим Мухин
38 — Адольфо Гайч
91 — Антон Заболотный
9 — Федор Чалов
46 — Владислав Яковлев
Страница ПФК ЦСКА в актуальном виде: календарь и результаты, новости и обзоры, состав и статистика.