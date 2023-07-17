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Сегодня, 19:00

ЦСКА: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024

ЦСКА стартует в сезоне РПЛ матчем в Екатеринбурге
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Футболисты ЦСКА
Футболисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Основная информация об одном из старейших клубов страны накануне старта нового сезона.

Полное название: АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА»
Год основания: 1911
Главный тренер: Владимир Федотов
Капитан: Игорь Акинфеев
Домашний стадион: «ВЭБ арена»

В сезоне 2022 / 2023 ЦСКА стал серебряным призером национального чемпионата. Таким образом, армейцы впервые за 5 лет сумели финишировать в тройке сильнейших Российской премьер-лиги.

Также ЦСКА впервые за 10 лет завоевал Кубок России — в суперфинале москвичи в серии пенальти оказались сильнее «Краснодара». Этот трофей стал для армейцев первым за 5 лет.

Накануне старта чемпионата России 2023 / 2024 ЦСКА в серии пенальти проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок страны — 2023.

Сезон 2023 /2024 станет 32-м для ЦСКА в высшем дивизионе чемпионата России — московский клуб вместе со «Спартаком» и «Локомотивом» не пропустил ни одного розыгрыша элитной лиге.

Футболисты ЦСКА
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Календарь ЦСКА в чемпионате России — 2023 / 2024

1-й тур: 22 июля, суббота

  • «Урал» — ЦСКА — 13:00

2-й тур: 30 июля, воскресенье

  • «Ахмат» — ЦСКА — 20:00

3-й тур: 5 августа, суббота

  • ЦСКА — «Локомотив» — 20:00

4-й тур: 13 августа, воскресенье

  • ЦСКА — «Сочи» — 20:00

5-й тур: 19 августа, суббота

  • «Динамо» — ЦСКА — 15:00

6-й тур: 25 августа, пятница

  • «Оренбург» — ЦСКА — 17:30

7-й тур: 3 сентября, воскресенье

  • ЦСКА — «Зенит» — 17:30

8-й тур: 15 — 17 сентября

  • ЦСКА — «Крылья Советов»

9-й тур: 22 — 24 сентября

  • «Ростов» — ЦСКА

10-й тур: 29 сентября — 1 октября

  • ЦСКА — «Балтика»

11-й тур: 6 — 8 октября

  • «Спартак» — ЦСКА

12-й тур: 20 — 22 октября

  • «Рубин» — ЦСКА

13-й тур: 27 — 29 октября

  • ЦСКА — «Краснодар»

14-й тур: 3 — 5 ноября

  • ЦСКА — «Пари НН»

15-й тур:10 — 12 ноября

  • «Факел» — ЦСКА

16-й тур: 24 — 26 ноября

  • ЦСКА — «Динамо»

  • 17-й тур: 1 — 3 декабря

  • ЦСКА — «Ростов»

18-й тур: 8 — 10 декабря

  • «Краснодар» — ЦСКА
Футболисты ЦСКА
Фото Александр Федоров, «СЭ»

19-й тур: 1 — 3 марта 2024

  • ЦСКА — «Оренбург»

20-й тур: 8 — 10 марта

  • «Крылья Советов» — ЦСКА

21-й тур: 15 — 17 марта

  • ЦСКА — «Спартак»

22-й тур: 29 — 31 марта

  • «Сочи» — ЦСКА

23-й тур: 5 — 7 апреля

  • ЦСКА — «Факел»

24-й тур: 12 — 14 апреля

  • «Локомотив» — ЦСКА

25-й тур: 19 — 21 апреля

  • ЦСКА — «Ахмат»

26-й тур: 26 — 28 апреля

  • «Балтика» — ЦСКА

27-й тур: 3 — 5 мая

  • ЦСКА — «Рубин»

28-й тур: 10 — 12 мая

  • «Зенит» — ЦСКА

29-й тур: 17 — 19 мая

  • «Пари НН» — ЦСКА

30-й тур: 25 мая (суббота)

  • ЦСКА — «Урал»

Календарь Российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.

Футболисты ЦСКА
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Календарь ЦСКА в Кубке России — 2023 / 2024

Кубок России, Группа А, 1 тур — 26 июля, среда

  • «Оренбург» — ЦСКА — 16:15

Кубок России, Группа А, 2 тур — 9 августа, среда

  • ЦСКА — «Факел» — 18:30

Кубок России, Группа А, 3 тур — 30 августа, среда

  • «Сочи» — ЦСКА — 17:15

Кубок России, Группа А, 4 тур — 19-21 сентября

  • ЦСКА — «Сочи»

Кубок России, Группа А, 5 тур — 3-5 октября

  • «Факел» — ЦСКА

Кубок России, Группа А, 6 тур — 31 октября-2 ноября

  • ЦСКА — «Оренбург»

Достижения ЦСКА

На национальном уровне:

Чемпионат России: 6 раз — победитель
9 раз — серебряный призер
3 раза — бронзовый призер
Чемпионат СССР: 7 раз — победитель
4 раза — серебряный призер
6 раз — бронзовый призер
Кубок России: 8 раз — победитель
Кубок СССР: 5 раз — победитель
Суперкубок России: 7 раз — победитель
Первая лига СССР: 2 раза — победитель
Чемпионат Москвы по футболу: 4 раза — победитель

На европейском уровне:

Лига чемпионов УЕФА: наивысшее достижение — стадия 1/4 финала (2009/2010)
Кубок УЕФА / Лига Европы УЕФА: 1 раз — победитель (2004/2005)

Трансферы ЦСКА

Пришли

в. Д. Боков («Салют», окончание аренды)
з. Лукин (ЦСКА-2)
з. В. Конюхов («Уфа», окончание аренды)
з. Мойзес («Интернасьонал», выкуп)
н. Вл. Яковлев («Пари НН», окончание аренды)

Возможные переходы

з. К. Гюнтер («Верона»)
з. Бейл («Крылья Советов»)
п. К. Бистрович («Фортуна» С, окончание аренды)
п. Ант. Миранчук («Локомотив»)
н. Н'Диайе («Арда», окончание аренды)
н. А. Гайч («Верона», окончание аренды)
н. Вагнер Лав («Спорт Ресифи»)
н. Паулиньо («Спортинг»)

Ушли

в. Помазун («Урал», аренда)

з. Щенников (окончание контракта)

п. Савинов («СКА-Хабаровск», аренда)

п. С. Пряхин («Балтика»)
п. Аванесян («Балтика»)
п. Медина («Спартак»)
н. Лапинский («Зенит»)
н. А. Сигурдссон (приостановка контракта, «Блэкберн»)
н. Эджуке (приостановка контракта)
н. Шкурин («Сталь», аренда)

Возможные переходы

п. Зайнутдинов («Бешикташ»)
н. Чалов («Фенербахче», «Галатасарай»)
н. Эджуке («Трабзонспор»)
н. А. Гайч («Оренбург», аренда)
н. Карраскаль (ПАОК)

РПЛ, таблица трансферов лета: все сделки и потенциальные переходы в одном материале

Футболисты ЦСКА
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Состав ЦСКА на сезон 2023 / 2024

Вратари

35 — Игорь Акинфеев

49 — Владислав Тороп

86 — Владимир Шайхутдинов

Защитники

77 — Илья Агапов

27 — Роберту Барбоза Мойзес

4 — Да Силва Виллиан Роша

78 — Игорь Дивеев

90 — Матвей Лукин

14 — Кирилл Набабкин

44 — Егор Носков

68 — Михаил Рядно

Полузащитники

80 — Ярослав Арбузов

52 — Артем Бандикян

22 — Милан Гайич

17 — Кирилл Глебов

72 — Никита Ермаков

19 — Бактиер Зайнутдинов

5 — Саша Зделар

8 — Хорхе Карраскаль

31 — Матвей Кисляк

20 — Константин Кучаев

10 — Иван Обляков

88 — Виктор Фелипе Мендес

6 — Максим Мухин

Нападающие

38 — Адольфо Гайч

91 — Антон Заболотный

9 — Федор Чалов

46 — Владислав Яковлев

Страница ПФК ЦСКА в актуальном виде: календарь и результаты, новости и обзоры, состав и статистика.

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