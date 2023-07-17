«Спартак»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024

Сегодня, 20:00
Полное название: АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва»»
Год основания: 1922
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
Капитан: Георгий Джикия
Домашний стадион: «Открытие банк арена»
Сезон 2022 / 2023 «Спартак» начал с поражения в матче за Суперкубок России от «Зенита», а завершил на третьем месте в турнирной таблице РПЛ и, таким образом, впервые за два года завоевал медали чемпионата страны. Во время зимнего перерыва красно-белые победили в турнире «Winline Зимний кубок РПЛ».
В Кубке России «Спартак» в качестве обладателя трофея предыдущего сезона дошел до стадии второго этапа полуфинала плей-офф Пути регионов, где проиграл «Акрону».
Сезон 2023 / 2024 будет 102-м в истории московского клуба, который примет участие в 32-м чемпионате страны и 32-м розыгрыше Кубка страны (в РПЛ ни одного чемпионата в элитной лиге не пропустили также ЦСКА и «Локомотив»).
«Спартак» — «Оренбург» — 17:30
«Рубин» — «Спартак» — 17:30
Календарь российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.
Чемпионат России: 10 раз — победитель (рекорд)
6 раз — серебряный призер
4 раза — бронзовый призер
Чемпионат СССР: 12 раз — победитель
12 раз — серебряный призер
9 раз — бронзовый призер
Кубок России: 4 раза — победитель
Кубок СССР: 10 раз — победитель (рекорд)
Суперкубок России: 1 раз — победитель
Первая лига СССР: 1 раз — победитель
Чемпионат Москвы по футболу: 7 раз — победитель
Кубок чемпионов двух столиц (Кубок Тосмена): 2 раза — победитель
Кубок / Лига чемпионов: наивысшее достижение — стадия 1/2 финала (1990/1991)
1/4 финала — 2 раза
Кубок УЕФА / Лига Европы: наивысшее достижение — стадия 1/2 финала (1997/1998)
1/4 финала — 2 раза, 1/8 финала — 1 раз (клуб был исключен из турнира решением УЕФА)
Кубок обладателей кубков: наивысшее достижение — стадия 1/2 финала (1992/1993)
Кубок Интертото: наивысшее достижение — 3-й раунд (2004)
ген. дир. О. Малышев
тр. вр. Ю. Шишкин
гл. аналитик Карбахо
в. Свинов («Факел», окончание аренды)
п. К. Шильцов («Пари НН», окончание аренды)
п. Медина (ЦСКА)
н. Бонгонда («Кадис»)
з. Эракович («Црвена Звезда»)
з. Рожериу («Сассуоло»)
з. Д. Санчес («Тоттенхэм»)
з. Рябчук («Олимпиакос»)
з. Опоку («Амьен»)
з. Голосов («Кубань», окончание аренды)
п. Лайкин («Нефтехимик», окончание аренды)
п. Бакалюк («Арсенал» Т, окончание аренды)
п. Наингголан (свободный агент)
н. Максимчук («Акрон», окончание аренды)
н. Мама Бальде («Труа»)
н. Морелос («Рейнджерс»)
ген. дир. Мележиков (расторжение контракта)
в. А. Шитов (окончание контракта)
з. Толстопятов («Пари НН», аренда)
з. Веденеев («Кубань», аренда)
з. Кофрие («Клермон», выкуп)
з. Рыбус (расторжение контракта)
п. Крал («Унион», аренда)
п. В. Шитов («Тюмень», аренда)
н. Ст. Оганесян («Оренбург», выкуп)
п. Хлусевич («Лацио», «Дженоа», «Спортинг»)
н. К. Бальде («Удинезе»)
н. Зиньковский («Локомотив»)
н. Николсон («Галатасарай»)
РПЛ, таблица трансферов лета: все сделки и потенциальные переходы в одном материале
98 — Александр Максименко
57 — Александр Селихов
4 — Алексис Дуарте
5 — Леон Классен
14 — Георгий Джикия
20 — Томаш Тавареш
23 — Никита Чернов
39 — Павел Маслов
8 — Виктор Мозес
10 — Квинси Промес
17 — Антон Зиньковский
18 — Наиль Умяров
19 — Хесус Медина
22 — Михаил Игнатов
25 — Даниил Пруцев
35 — Кристофер Мартинс
47 — Роман Зобнин
68 — Руслан Литвинов
82 — Даниил Хлусевич
87 — Даниил Зорин
97 — Даниил Денисов
7 — Александр Соболев
9 — Кейта Бальде
11 — Шамар Николсон
70 — Павел Мелешин
77 — Тео Богонда
Страница ФК Спартак в актуальном виде: календарь и результаты, новости и обзоры, состав и статистика.