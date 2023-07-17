«Спартак»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024

Основная информация об одном из самых популярных клубов страны накануне старта нового сезона.

Полное название: АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва»»

Год основания: 1922

Главный тренер: Гильермо Абаскаль

Капитан: Георгий Джикия

Домашний стадион: «Открытие банк арена»

Сезон 2022 / 2023 «Спартак» начал с поражения в матче за Суперкубок России от «Зенита», а завершил на третьем месте в турнирной таблице РПЛ и, таким образом, впервые за два года завоевал медали чемпионата страны. Во время зимнего перерыва красно-белые победили в турнире «Winline Зимний кубок РПЛ».

В Кубке России «Спартак» в качестве обладателя трофея предыдущего сезона дошел до стадии второго этапа полуфинала плей-офф Пути регионов, где проиграл «Акрону».

Сезон 2023 / 2024 будет 102-м в истории московского клуба, который примет участие в 32-м чемпионате страны и 32-м розыгрыше Кубка страны (в РПЛ ни одного чемпионата в элитной лиге не пропустили также ЦСКА и «Локомотив»).

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Календарь «Спартака» в чемпионате России — 2023 / 2024

1-й тур : 23 июля, воскресенье

«Спартак» — «Оренбург» — 17:30

2-й тур : 31 июля, понедельник

«Спартак» — «Балтика» — 19:30

3-й тур : 5 августа, суббота

«Рубин» — «Спартак» — 17:30

4-й тур : 11 августа, пятница

«Урал» — «Спартак» — 18:00

5-й тур : 20 августа, воскресенье

«Спартак» — «Зенит» — 19:30

6-й тур: 26 августа, суббота

«Спартак» — «Ахмат» — 19:30

7-й тур: 2 сентября, суббота

«Краснодар» — «Спартак» — 20:00

8-й тур : 15 — 17 сентября

«Сочи» — «Спартак»

9-й тур : 22 — 24 сентября

«Спартак» — «Динамо»

10-й тур : 29 сентября — 1 октября

«Крылья Советов» — «Спартак»

11-й тур : 6 — 8 октября

«Спартак» — ЦСКА

12-й тур : 20 — 22 октября

«Спартак» — «Пари НН»

13-й тур : 27 — 29 октября

«Факел» — «Спартак»

14-й тур : 3 — 5 ноября

«Локомотив» — «Спартак»

15-й тур : 10 — 12 ноября

«Спартак» — «Ростов»

16-й тур : 24 — 26 ноября

«Балтика» — «Спартак»

17-й тур : 1 — 3 декабря

«Ахмат» — «Спартак»

18-й тур : 8 — 10 декабря

«Спартак» — «Крылья Советов»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

19-й тур : 1 — 3 марта 2024

«Зенит» — «Спартак»

20-й тур : 8 — 10 марта

«Спартак» — «Факел»

21-й тур : 15 — 17 марта

ЦСКА — «Спартак»

22-й тур : 29 — 31 марта

«Спартак» — «Урал»

23-й тур : 5 — 7 апреля

«Динамо» — «Спартак»

24-й тур : 12 — 14 апреля

«Спартак» — «Сочи»

25-й тур : 19 — 21 апреля

«Ростов» — «Спартак»

26-й тур : 26 — 28 апреля

«Спартак» — «Локомотив»

27-й тур : 3 — 5 мая

«Пари НН» — «Спартак»

28-й тур : 10 — 12 мая

«Спартак» — «Краснодар»

29-й тур : 17 — 19 мая

«Спартак» — «Рубин»

30-й тур : 25 мая (суббота)

«Оренбург» — «Спартак»

Календарь российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.

Календарь «Спартака» в Кубке России — 2023 / 2024

Кубок России, Группа D, 1 тур — 27 июля, четверг

«Краснодар» — «Спартак» — 20:00

Кубок России, Группа D, 2 тур — 8 августа, вторник

«Спартак» — «Пари НН» — 20:45

Кубок России, Группа D, 3 тур — 29 августа, вторник

«Спартак» — «Динамо» — 19:30

Кубок России, Группа D, 4 тур — 19-21 сентября

«Пари НН» — «Спартак»

Кубок России, Группа D, 5 тур — 3-5 октября

«Динамо» — «Спартак»

Кубок России, Группа D, 6 тур — 31 октября — 2 ноября

«Спартак» — «Краснодар»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Достижения «Спартака»

На национальном уровне:

Чемпионат России: 10 раз — победитель (рекорд)

6 раз — серебряный призер

4 раза — бронзовый призер

Чемпионат СССР: 12 раз — победитель

12 раз — серебряный призер

9 раз — бронзовый призер

Кубок России: 4 раза — победитель

Кубок СССР: 10 раз — победитель (рекорд)

Суперкубок России: 1 раз — победитель

Первая лига СССР: 1 раз — победитель

Чемпионат Москвы по футболу: 7 раз — победитель

Кубок чемпионов двух столиц (Кубок Тосмена): 2 раза — победитель

На европейском уровне:

Кубок / Лига чемпионов: наивысшее достижение — стадия 1/2 финала (1990/1991)

1/4 финала — 2 раза

Кубок УЕФА / Лига Европы: наивысшее достижение — стадия 1/2 финала (1997/1998)

1/4 финала — 2 раза, 1/8 финала — 1 раз (клуб был исключен из турнира решением УЕФА)

Кубок обладателей кубков: наивысшее достижение — стадия 1/2 финала (1992/1993)

Кубок Интертото: наивысшее достижение — 3-й раунд (2004)

Трансферы «Спартака»

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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Состав «Спартака» на сезон 2023 / 2024

Вратари:

98 — Александр Максименко

57 — Александр Селихов

Защитники:

4 — Алексис Дуарте

5 — Леон Классен

14 — Георгий Джикия

20 — Томаш Тавареш

23 — Никита Чернов

39 — Павел Маслов

Полузащитники:

8 — Виктор Мозес

10 — Квинси Промес

17 — Антон Зиньковский

18 — Наиль Умяров

19 — Хесус Медина

22 — Михаил Игнатов

25 — Даниил Пруцев

35 — Кристофер Мартинс

47 — Роман Зобнин

68 — Руслан Литвинов

82 — Даниил Хлусевич

87 — Даниил Зорин

97 — Даниил Денисов

Нападающие:

7 — Александр Соболев

9 — Кейта Бальде

11 — Шамар Николсон

70 — Павел Мелешин

77 — Тео Богонда

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