ЦСКА — «Ростов»: Шафеев правильно удалил Мелехина, но не показал красную Карпину

На 90+1-й минуте матча 17-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ростов» (2:0) арбитр Рафаэль Шафеев принял верное решение, удалив Виктора Мелехина. Ростовчанин проявил агрессию, ударив мячом Виктора Давилу.

Нужно отметить, что судья немного опоздал с применением дисциплинарной санкции, в результате чего на поле разгорелся конфликт между игроками обеих команд. Шафеев был должен показать некоторым из них желтые карточки.

Кроме того, судья не решился наказать Валерия Карпина, который после окончания матча вышел на поле и устроил разборки с арбитром. За это главному тренеру «Ростова» следовало показать красную карточку, как делали в начале сезона коллеги Шафеева.