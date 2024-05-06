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Сегодня, 19:28

ЦСКА — «Рубин»: стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между ЦСКА и «Рубином» в 27-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Агапов, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Фазуллаев, Заболотный, Давила.

Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Набабкин, Лукин, Рядно, Риванди, Глебов, Кисляк, Мендес, Айссауи, Чалов, Мусаев.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Рыбус, Иву, Шабанджай, Даку.

Запасные: Шамов, Янович, Тесленко, Ашурматов, Иванов, Ломовицкий, Безруков, Апшацев, Рахмоналиев, Йочич, Ранджелович, Биелович.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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