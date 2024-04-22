ЦСКА сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура чемпионата России в четверг, 25 апреля. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Армейцы с 36 очками идут на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают 4-ю строчку чемпионата России, в их активе — 38 баллов.

21-й тур был перенесен на конец апреля в связи с выборами президента РФ в марте.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде