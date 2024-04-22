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Сегодня, 11:30

ЦСКА — «Спартак»: дата и время начала матча РПЛ в апреле 2024

ЦСКА сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 25 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Федор Чалов (ФК ЦСКА).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура чемпионата России в четверг, 25 апреля. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Армейцы с 36 очками идут на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают 4-ю строчку чемпионата России, в их активе — 38 баллов.

21-й тур был перенесен на конец апреля в связи с выборами президента РФ в марте.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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