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Судейство

Сегодня, 19:14

ЦСКА — «Зенит»: Кукуян поторопился указать на 11-метровую отметку. Фернандес был в офсайде

ЦСКА — «Зенит».
ЦСКА — «Зенит».
ЦСКА — «Зенит».
ЦСКА — «Зенит».
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На 65-й минуте матча 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит» арбитр Павел Кукуян указал на 11-метровую отметку в штрафной площади армейцев, но уже через одну секунду отменил свое решение.

ЦСКА — «Зенит».

Произошло это потому, что он получил сигнал от второго ассистента — Владимир Миневич зафиксировал положение «вне игры» у Марио Фернандеса.

ЦСКА — «Зенит».

Бывший футболист красно-синих в момент паса партнера действительно забежал за линию офсайда.

ЦСКА — «Зенит».

Нужно отметить, что в этом туре Кукуян работал не со своими ассистентами — его помощниками чаще выступают Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
03 сент, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Зенит

Марио Фернандес
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Кукуян
19
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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Кр. Советов – Факел
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Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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