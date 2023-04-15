Полузащитник «Динамо» Фомин: «Хорошо, что мы выиграли»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о победе своей команды в матче 23-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1).

— Как вам матч?

— Первый тайм не получился. Низкая игра. Тяжело было взламывать. Во втором тайме получилось. Хорошо, что мы выиграли.

— Тяжело было играть «Динамо»?

— Играть тяжело. Не все получалось. Мы хорошо перестроились на двух нападающих. Создавали моменты.

— Сегодня наконец-то победа, она придаст эмоции на остаток сезона?

— Надеюсь, что придаст. Побеждать нужно и важно. Надеюсь, победа нам придаст сил эмоций, и мы будем двигаться вперед.

«Динамо» находится на 5-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 39 очков за 23 тура.