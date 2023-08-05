Глебов — про уход Малкома: «Это проблема «Зенита»

Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» высказался об уходе Малкома из «Зенита».

— Сейчас трансферное окно — как поменялся расклад сил? «Зенит» стал сильно слабее из-за ухода Малкома?

— Ну, если человек за сезон забивает 23 мяча, наверное, «Зенит» стал слабее из-за его ухода.

— Но с питерцами теперь проще конкурировать?

— А ты как думаешь?

— Не знаю. У них большой запас футболистов, которые себя пока не реализовали.

— Понятно, что у них есть Бакаев, Мостовой, хорошие сильные ребята. Но 23 никто из них и близко не забивал. Так что, конечно, Малком это потеря для «Зенита». Но это их проблема.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Бразилец был признан лучшим игроком и нападающим сезона-2022/23 в чемпионате России.

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