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Сегодня, 09:45

Глебов — про уход Малкома: «Это проблема «Зенита»

Артем Белинин
Данил Глебов.
Фото ФК «Ростов»
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Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» высказался об уходе Малкома из «Зенита».

— Сейчас трансферное окно — как поменялся расклад сил? «Зенит» стал сильно слабее из-за ухода Малкома?

— Ну, если человек за сезон забивает 23 мяча, наверное, «Зенит» стал слабее из-за его ухода.

— Но с питерцами теперь проще конкурировать?

— А ты как думаешь?

— Не знаю. У них большой запас футболистов, которые себя пока не реализовали.

— Понятно, что у них есть Бакаев, Мостовой, хорошие сильные ребята. Но 23 никто из них и близко не забивал. Так что, конечно, Малком это потеря для «Зенита». Но это их проблема.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Бразилец был признан лучшим игроком и нападающим сезона-2022/23 в чемпионате России.

Полное интервью с Данилом Глебовым читайте на сайте «СЭ»

Данил Глебов
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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