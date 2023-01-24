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Круговой: «Я удивился уходу Ловрена, у нас с ним были нормальные отношения»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал переход хорватского защитника Деяна Ловрена в «Лион».

«Я удивился уходу Ловрена. Но он провел хороший чемпионат мира, поэтому и пришло предложение. Для него это хорошая возможность. Вернулся туда, где начиналась его европейская карьера. У нас с ним были нормальные отношения», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Питерский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/krugovoi-udivilsya-ukhodu-lovrena-u-nas-s-nim-byli-normalnye-otnosheniya-222294/
Данил Круговой
Деян Ловрен
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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