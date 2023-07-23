Данни об отказе Вендела возвращаться в Россию: «Насильно мил не будешь. «Зениту» лучше его отпустить»

Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни прокомментировал «СЭ» информацию журналиста Вене Касагранде, что полузащитник сине-бело-голубых Вендел отказался возвращаться в Россию, отправив на переговоры своего агента.

«Раз Венделу, видимо, так хочется уйти из клуба, «Зениту» лучше его отпустить, но не бесплатно, конечно. Его нужно продать! Так будет лучше и для игрока, и «Зенит», образно говоря, расстраиваться не будет. Как говорится, насильно мил не будешь», — сказал Данни «СЭ».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что футболист возвращается в расположение клуба.

20 июля Касагранде объяснил, почему Вендел хочет перейти именно во «Фламенго». Полузащитник выступает за «Зенит» с 2020 года.

В прошлом году Вендел продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.