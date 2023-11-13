Деменко оценил уровень конкуренции в текущем сезоне РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко оценил соотношение сил между командами в текущем сезоне РПЛ.

«На сегодня уровень команд РПЛ выровнялся. Во многих матчах трудно назвать фаворита. Даже команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, бьются. Они демонстрируют хороший футбольный характер. Поэтому находящимся выше соперникам легко не бывает. Например, можно было предположить, что «Зенит» будет явным фаворитом во встрече с «Балтикой». Но мы видели, как «Балтика» сражалась. Да, «Зенит» в итоге выиграл. Однако нельзя сказать, что эта победа далась питерцам легко», — приводит Vprognoze.ru слова Деменко.

На данный момент «Краснодар» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. «Зенит» идет на втором месте, уступая «быкам» 2 очка. На третьей позиции расположилось «Динамо» с 25 очками.