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РПЛ

13 ноября, 23:38

Деменко оценил уровень конкуренции в текущем сезоне РПЛ

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко оценил соотношение сил между командами в текущем сезоне РПЛ.

«На сегодня уровень команд РПЛ выровнялся. Во многих матчах трудно назвать фаворита. Даже команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, бьются. Они демонстрируют хороший футбольный характер. Поэтому находящимся выше соперникам легко не бывает. Например, можно было предположить, что «Зенит» будет явным фаворитом во встрече с «Балтикой». Но мы видели, как «Балтика» сражалась. Да, «Зенит» в итоге выиграл. Однако нельзя сказать, что эта победа далась питерцам легко», — приводит Vprognoze.ru слова Деменко.

На данный момент «Краснодар» с 32 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. «Зенит» идет на втором месте, уступая «быкам» 2 очка. На третьей позиции расположилось «Динамо» с 25 очками.

Источник: https://vprognoze.kz/sportnews/football/11301911-demenko-ocenil-uroven-konkurencii-v-nyneshnem-chempionate-rpl.html
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
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