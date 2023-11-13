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13 ноября, 23:31

Чанов: «Для ЦСКА пятое место — это удачный результат после первого круга»

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов подвел итоги первых 15 туров для московской команды.

После первого круга чемпионата России армейцы идут на пятой позиции с 25 очками.

«Для ЦСКА пятое место — это удачный результат после первого круга. Но, тем не менее, посмотрите, сколько матчей отдали на последних секундах. Обидно, другого слова не подберешь. ЦСКА мог быть выше, но с составом проблемы, скамейки нет. Иногда кажется, что футболисты не до конца понимают, чего от них хотят. Некоторым ребятам не хватает опыта. Все болельщики уже ждут зимнюю паузу», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

В 16-м туре армейцы встретятся с «Динамо». Матч пройдет 25 ноября и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-chanov-dlya-tsska-pyatoe-mesto-e-to-udachny-j-rezul-tat-posle-pervogo-kruga/
Вячеслав Чанов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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