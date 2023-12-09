Деменко: «Кокшаров оставляет хорошее впечатление. Он молодой, настырный парень»

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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о перспективах нападающего черно-зеленых Александра Кокшарова.
«Кокшаров пока что оставляет хорошее впечатление, особенно в отсутствие Кордобы. Он молодой, настырный парень. Очень интересный стиль игры у него. Но таким футболистам нужно достаточное количество игровой практики, доверие со стороны тренерского штаба. Если Кокшаров будет чаще попадать в состав, то у него будет больше уверенности, он будет все больше встраиваться в игру команды. Кокшаров — очень интересный и перспективный игрок», — цитирует Деменко Legalbet.
В текущем сезоне 18-летний Кокшаров провел 8 матчей за основную команду «Краснодара», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
«Быки» на данный момент возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав 35 очков за 17 туров.