Деменко: «Кокшаров оставляет хорошее впечатление. Он молодой, настырный парень»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о перспективах нападающего черно-зеленых Александра Кокшарова.

«Кокшаров пока что оставляет хорошее впечатление, особенно в отсутствие Кордобы. Он молодой, настырный парень. Очень интересный стиль игры у него. Но таким футболистам нужно достаточное количество игровой практики, доверие со стороны тренерского штаба. Если Кокшаров будет чаще попадать в состав, то у него будет больше уверенности, он будет все больше встраиваться в игру команды. Кокшаров — очень интересный и перспективный игрок», — цитирует Деменко Legalbet.

В текущем сезоне 18-летний Кокшаров провел 8 матчей за основную команду «Краснодара», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

«Быки» на данный момент возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав 35 очков за 17 туров.