Деменко — об игре «Ростова»: «Сами себе привозят голы, зачем так играть?»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко оценил игру «Ростова» в матче против красно-белых (1:2) в 15-м туре РПЛ.

В эпизоде с победным голом «Спартака» голкипер «Ростова» Сергей Песьяков ошибся при передаче низом.

«Я не могу этого понять. Сами себе привозят голы, ну зачем забивать голы сами себе? Это не «Спартак» создавал, а после ошибок пользовался моментами. Ну зачем так играть? Для чего Валерий Георгиевич разрешает?» — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

После поражения от «Спартака» ростовчане с 17 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.