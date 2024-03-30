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30 марта, 20:05

Деменко заявил, что матч «Краснодара» с «Локомотивом» будет очень тяжелым

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом». Игра состоится завтра на «РЖД Арене».

— «Краснодару» на руку ничья в Самаре. Сейчас все будет зависеть от команды Мусаева. Матч с «Локомотивом» будет очень тяжелым. Мотивировать футболистов точно не надо на эту игру.

— Приход Мусаева — это эмоциональный подъем для команды?

— Тяжело сказать, потому что Мусаева давно не было в клубе. Да, он был в структуре «Краснодара», всех знает, но тактика команды меняется. Мне будет интересно посмотреть, что Мусаев сделает. Думаю, не будет каких-то серьезных изменений, — цитирует Деменко «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» идет на пятой позиции (32 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-krasnodaru-na-ruku-nich-ya-v-samare-no-match-s-lokomotivom-budet-ochen-tyazhely-m/
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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