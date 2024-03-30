Деменко заявил, что матч «Краснодара» с «Локомотивом» будет очень тяжелым

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом». Игра состоится завтра на «РЖД Арене».

— «Краснодару» на руку ничья в Самаре. Сейчас все будет зависеть от команды Мусаева. Матч с «Локомотивом» будет очень тяжелым. Мотивировать футболистов точно не надо на эту игру.

— Приход Мусаева — это эмоциональный подъем для команды?

— Тяжело сказать, потому что Мусаева давно не было в клубе. Да, он был в структуре «Краснодара», всех знает, но тактика команды меняется. Мне будет интересно посмотреть, что Мусаев сделает. Думаю, не будет каких-то серьезных изменений, — цитирует Деменко «РБ Спорт».