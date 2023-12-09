Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:07

Денис Адамов: «Зенит» потерял много очков в тех играх, в которых не должен был»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Вратарь «Зенита» Денис Адамов поделился мнением об итогах первой части сезона для команды.

— Получилась скомканная часть. Думаю, тренер даст более развернутый ответ, но с моей точки зрения, мы потеряли много очков в тех играх, в которых не должны были их терять. Поэтому будем ждать уже весну, чтобы реабилитироваться и вернуться на то место, которое мы хотим, — сказал Адамов.

«Зенит» набрал 36 очков и поднялся на первое место в РПЛ. На второй строчке находится «Краснодар» (35), который в воскресенье, 10 декабря, сыграет с ЦСКА в 18-м туре.

 
&laquo;Зенит&raquo; победил &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; благодаря голу Матео Кассьерры (1:0). Отпускная победа «Зенита» — обыграл «Пари НН» и минимум на сутки вернулся на вершину

 

Денис Адамов
РПЛ
ФК Зенит
Обсудить
Читайте также
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
Неймар обратился к фанатам «Сантоса» после вылета команды во вторую лигу Бразилии
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Гаврилов: «Уверен, Промес может обойти меня в списке бомбардиров «Спартака» уже в следующем матче»
Ларин: «Думаю, что никто из «Крыльев Советов» зимой не уйдет»
Трошечкин: «Пари НН» был близок к забитому мячу в концовке матча с «Зенитом»
Масалитин предположил, почему у Абаскаля возникли проблемы в отношениях с игроками «Спартака»
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, как планирует встретить Новый год
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Вратарь «Зенита» Адамов: «Работы в матче с «Пари НН» у меня было немного, но игра тяжелая получилась»

Семак: «Вендел никак не может гарантировать своевременный приезд после отпуска»