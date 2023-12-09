Денис Адамов: «Зенит» потерял много очков в тех играх, в которых не должен был»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов поделился мнением об итогах первой части сезона для команды.

— Получилась скомканная часть. Думаю, тренер даст более развернутый ответ, но с моей точки зрения, мы потеряли много очков в тех играх, в которых не должны были их терять. Поэтому будем ждать уже весну, чтобы реабилитироваться и вернуться на то место, которое мы хотим, — сказал Адамов.

«Зенит» набрал 36 очков и поднялся на первое место в РПЛ. На второй строчке находится «Краснодар» (35), который в воскресенье, 10 декабря, сыграет с ЦСКА в 18-м туре.