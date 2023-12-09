Вратарь «Зенита» Адамов: «Работы в матче с «Пари НН» у меня было немного, но игра тяжелая получилась»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов прокомментировал победу над «Пари НН» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ.

— С победой и сухим матчем, ваши впечатления от игры?

— Работы у меня сегодня было немного, но игра тяжелая получилась, счет минимальный был. И любая ошибка могла нам дорого обойтись. Старался держать концентрацию до конца игры. Слава богу, что выиграли и уходим в отпуск с очень хорошим настроением.

— Быстро «Зениту» удалось забить, но для уверенности не хватало второго гола.

— Конечно, в таких играх нужно забивать, чтобы подуспокоиться. Но бывало, что и 2:0 ведешь, пропускаешь один гол и еще тяжелее становится. Все игры складываются по-разному, но я очень рад, что сегодня выиграли.

За бортом очень холодно. Я привык на юге, что тепло постоянно. Сейчас еще привыкаю к морозам. Ценю ли в такие моменты наличие крыши на стадионе? Конечно, смотрел вчерашние игры и сегодняшнюю. На полевых игроков еще смотрю — ладно, но за вратарей очень обидно, на самом деле. Очень тяжело, когда бывает немного моментов у твоих ворот, а ты там стоишь в одном термобелье и футболке. Не позавидуешь.

— В начале недели еще успели на морозе потренироваться, как пережили этот момент?

— На тренировках еще нормально, можно одеться потеплее: кофту, штаны, термобелье. И на тренировках это лучше переноситься. Я чувствовал себя хорошо.