Колодин объяснил спад в игре «Динамо»: «У клуба была болезнь второго года»

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Денис Колодин в комментарии для «СЭ» подвел итоги выступления команды в прошедшем сезоне РПЛ.

«Не скажу, что для «Динамо» сезон получился провальным. Было интересно наблюдать за командой. Но у клуба присутствовала болезнь второго года, третий сезон для многих молодых футболистов будет уверенней. Верю, что они станут мужиками и будут играть более агрессивно», — сказал Колодин «СЭ».

По итогам сезона-2022/23 «Динамо» заняло девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.