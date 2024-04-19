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Сегодня, 10:44

Мацуев сравнил трансферы «Спартака» и «Зенита»: «Педро — талант. Угальде с ним и сравнивать нельзя»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» высказался о трансферах красно-белых.

«Есть вопросы и к селекционной службе. Мы купили Угальде, «Зенит» — Педро. При этом Угальде даже дороже. Но мы видим глазами, кто такой Педро и кто Угальде. При всем уважении, их и сравнивать нельзя! Педро — настоящий самородок, который будет большой звездой. Видно невооруженным глазом. Это талант. А почему мы не можем такого найти? Почему мы должны платить бешеные деньги при нулевой отдаче? Хоть Угальде и сыграл немного матчей, но мы видим, что это совершенно разные уровни. Еще давно с Олегом Ивановичем (Романцевым, — Прим. «СЭ») сошлись во мнении, что в «Спартаке» было три топ-приобретения: Видич, Алекс, Промес. Видич — капитан «Манчестер Юнайтед», который выиграл все возможное и стал символом клуба. Алекс — выдающийся художник стиля Гаврилова и Черенкова. Промес — многолетний лидер. Если бы не трагические события, еще бы играл и приносил пользу клубу», — сказал Мацуев «СЭ».

18-летний Педро стал игроком «Зенита» в феврале 2024 года. Сумма его трансфера из «Коринтианса» составила 9 миллионов евро. В текущем сезоне Педро сыграл за клуб 7 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

21-летний Угальде в зимнее трансферное окно перешел в «Спартак» из «Твенте». Сумма его трансфера составила около 13 миллионов евро. Угальде провел за красно-белых 8 матчей и отметился одним голом.

Манфред Угальде
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Денис Мацуев
Педро (Зенит)
3
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