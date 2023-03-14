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Попов — о Заболотном: «И сила есть, и воля есть, а силы воли нет»

Алина Савинова
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Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов поделился мнением о форварде московского клуба Антоне Заболотном.

«Наконец забил Заболотный. Жалко его, до этого 766 минут не забивал. Я думаю, у него чисто психологические проблемы. Я не то чтобы прям за ним наблюдаю, но вижу все моменты. Это больше у него в голове. В любом случае мы должны понимать, что просто так в ЦСКА никто не попадает. Есть у Заболотного качества, все есть. И есть такая поговорка, что вроде сила есть и воля есть, а силы воли нет. Не скажешь, что Заболотный — слабый игрок. Он хороший футболист, но психологически немного нестабилен. Раз-два ошибся — и угасает. Его надо поддерживать, доверять ему. Самое главное, что он забил, когда это было надо — после проигранного матча. Вышел, забил, принес команде важную и нужную победу», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Попова.

В матче 19-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (4:0) Заболотный отметился забитым голом, который стал для него первым в текущем сезоне РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005047462_denis_popov__o_zabolotnom_i_sila_est_i_volya_est_a_silyi_voli_netu
Антон Заболотный
Денис Попов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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