Валуев: «Рад, что Дзюба не остается без дела. Хочу пожелать ему удачи в «Локомотиве»

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал вероятный переход форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Это работа Артема, которой он учился многие годы. Рад, что такой хороший человек и качественный футболист не остается без дела. Хочу пожелать Дзюбе удачи в «Локомотиве», — цитирует Валуева Sport24.

Ранее «СЭ» сообщил, что 34-летний футболист прошел медосмотр для завершения перехода в московский клуб. 7 февраля появилась информация о том, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

С 3 ноября 2022 года россиянин является свободным агентом. Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.