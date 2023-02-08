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Сегодня, 14:50

Валуев: «Рад, что Дзюба не остается без дела. Хочу пожелать ему удачи в «Локомотиве»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал вероятный переход форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Это работа Артема, которой он учился многие годы. Рад, что такой хороший человек и качественный футболист не остается без дела. Хочу пожелать Дзюбе удачи в «Локомотиве», — цитирует Валуева Sport24.

Ранее «СЭ» сообщил, что 34-летний футболист прошел медосмотр для завершения перехода в московский клуб. 7 февраля появилась информация о том, что Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

С 3 ноября 2022 года россиянин является свободным агентом. Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-08-valuyev-rad-chto-takoy-kachestvennyy-futbolist-ne-ostayetsya-bez-dela-zhelayu-dzyube-udachi-v-lokomotive
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Валуев
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