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Сегодня, 14:45

Дзюба будет выступать за «Локомотив» под 7-м номером

Иван Торопцев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В Сети появилось фото нападающего Артема Дзюбы и защитника Игоря Смольникова перед презентацией в качестве новых футболистов «Локомотива».

Судя по фотографии, опубликованной в Telegram-канале Locomotive Supporters, Дзюба будет выступать за московскую команду под 7-м номером, а Смольников — под 8-м.

Артем Дзюба и Игорь Смольников. Фото Telegram-канал Locomotive Supporters
Артем Дзюба и Игорь Смольников. Фото Telegram-канал Locomotive Supporters
Фото Telegram-канал Locomotive Supporters

Во вторник, 7 февраля стало известно, что Дзюба и Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23 и будут получать в клубе 2,5 миллиона рублей в месяц.

В среду, 8 февраля, оба футболиста прошли медицинское обследование для завершения перехода в команду.

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