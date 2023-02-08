Дзюба будет выступать за «Локомотив» под 7-м номером

В Сети появилось фото нападающего Артема Дзюбы и защитника Игоря Смольникова перед презентацией в качестве новых футболистов «Локомотива».

Судя по фотографии, опубликованной в Telegram-канале Locomotive Supporters, Дзюба будет выступать за московскую команду под 7-м номером, а Смольников — под 8-м.

Артем Дзюба и Игорь Смольников. Фото Telegram-канал Locomotive Supporters Фото Telegram-канал Locomotive Supporters

Во вторник, 7 февраля стало известно, что Дзюба и Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23 и будут получать в клубе 2,5 миллиона рублей в месяц.

В среду, 8 февраля, оба футболиста прошли медицинское обследование для завершения перехода в команду.