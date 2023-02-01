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Сегодня, 12:08

Депутат Пайкин оценил траты российских клубов на трансферы

Мария Гусева
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Депутат Госдумы РФ и руководитель рабочей группы по развитию массового спорта Борис Пайкин прокомментировал трансферные расходы российских клубов.

«Российские футбольные клубы потратили на трансферы в 2022 году 143,1 миллиона долларов, — цитирует «Газета.Ru» Пайкина. - Это десятое место в мире по рейтингу ФИФА. Насколько оправданы такие траты в условиях изоляции? Этот вопрос, конечно, следует адресовать руководителям клубов. Но, учитывая, что большинство спонсоров нашего футбола — это компании с государственным участием, такие траты кажутся спорными.

Сегодня следует все силы и средства вкладывать в развитие футбола, в подготовку новых игроков. Могут возразить, что у молодых спортсменов нет стимула без перспективы встретиться с «Реалом» или «Барселоной». Тогда давайте вспомним, с каким счетом наша сборная сыграла со сборными Таджикистана и Узбекистана. И последнее. Как показывает жизнь, в историю футбола входят те, кто любит игру, а не славу, которую он приносит. Вот таких спортсменов нам и надо растить".

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: Газета.Ru

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
2
0
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