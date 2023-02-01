Депутат Пайкин оценил траты российских клубов на трансферы

Депутат Госдумы РФ и руководитель рабочей группы по развитию массового спорта Борис Пайкин прокомментировал трансферные расходы российских клубов.

«Российские футбольные клубы потратили на трансферы в 2022 году 143,1 миллиона долларов, — цитирует «Газета.Ru» Пайкина. - Это десятое место в мире по рейтингу ФИФА. Насколько оправданы такие траты в условиях изоляции? Этот вопрос, конечно, следует адресовать руководителям клубов. Но, учитывая, что большинство спонсоров нашего футбола — это компании с государственным участием, такие траты кажутся спорными.

Сегодня следует все силы и средства вкладывать в развитие футбола, в подготовку новых игроков. Могут возразить, что у молодых спортсменов нет стимула без перспективы встретиться с «Реалом» или «Барселоной». Тогда давайте вспомним, с каким счетом наша сборная сыграла со сборными Таджикистана и Узбекистана. И последнее. Как показывает жизнь, в историю футбола входят те, кто любит игру, а не славу, которую он приносит. Вот таких спортсменов нам и надо растить".

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.