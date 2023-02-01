Депутат Пайкин оценил траты российских клубов на трансферы

Сегодня, 12:08
Депутат Госдумы РФ и руководитель рабочей группы по развитию массового спорта Борис Пайкин прокомментировал трансферные расходы российских клубов.
«Российские футбольные клубы потратили на трансферы в 2022 году 143,1 миллиона долларов, — цитирует «Газета.Ru» Пайкина. - Это десятое место в мире по рейтингу ФИФА. Насколько оправданы такие траты в условиях изоляции? Этот вопрос, конечно, следует адресовать руководителям клубов. Но, учитывая, что большинство спонсоров нашего футбола — это компании с государственным участием, такие траты кажутся спорными.
Сегодня следует все силы и средства вкладывать в развитие футбола, в подготовку новых игроков. Могут возразить, что у молодых спортсменов нет стимула без перспективы встретиться с «Реалом» или «Барселоной». Тогда давайте вспомним, с каким счетом наша сборная сыграла со сборными Таджикистана и Узбекистана. И последнее. Как показывает жизнь, в историю футбола входят те, кто любит игру, а не славу, которую он приносит. Вот таких спортсменов нам и надо растить".
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования