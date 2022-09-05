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5 сентября, 09:52

Деян Ловрен заявил, что наслаждается победой над «Спартаком»

Микеле Антонов
Деян Ловрен празднует забитый мяч в ворота «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды над «Спартаком» (2:1) в 8-м туре РПЛ.

—Что лучше: выиграть «Спартак» или РПЛ?

—Самое важное, кто в конце будет на первом месте.

—Нравится ли вам больше всего побеждать именно «Спартак»? Это уже второй раз за сезон.

—Конечно, наслаждаюсь этим! Наслаждаюсь каждой победой, кто бы это ни был, «Спартак» или другая команда. Но, как я уже сказал, сезон — длинный забег.

«Зенит» набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Ловрен отметился голом в ворота красно-белых, хорват сравнял счет в матче во втором тайме.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Зенит

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Деян Ловрен
59
40
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