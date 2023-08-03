«Динамо» готово продать Захаряна за 12 миллионов евро плюс 3 бонусами

По информации «СЭ», «Динамо» готово продать полузащитника Арсена Захаряна за 12 миллионов евро плюс 3 бонусами.

Ранее сообщалось, что «Страсбур» предлагает за россиянина 10 миллионов евро плюс бонусы, больше платить французы не намерены. Предложение «Страсбура» действует до конца недели.

3 августа появилась информация, что ПСВ готов предложить за 20-летнего полузащитника 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян отметился одним голом и одной результативной передачей в трех матчах за бело-голубых.

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