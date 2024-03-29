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29 марта, 18:17

«Динамо» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Алина Савинова
Футболисты &amp;quot;Динамо&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ростова» на матч 22-го тура чемпионата России.

Игра между командами состоится 29 марта в Москве. Начало — в 19.30 по местному времени.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Макаров, Карраскаль, Чавес, Бителло, Тюкавин.

«Ростов»: Песьяков, Сако, Чернов, Вахания, Осипенко, Мохеби, Глебов, Байрамян, Щетинин, Роналдо, Голенков.

После 20 туров РПЛ «Динамо» идет третьим в турнирной таблице с 38 очками. «Ростов» занимает десятую строчку, набрав 27 очков.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
29 мар, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:4
Ростов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
4
18
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