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РПЛ

Сегодня, 18:09

«Динамо» опубликовало оригинальный ролик в стиле сериала «Тед Лассо»

Виктория Кравченко
Марцел Личка.
Фото ФК «Динамо»
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«Динамо» выпустило интересный ролик в стиле спортивного сериала «Тед Лассо».

Главные роли в видео исполнили главный тренер бело-голубых Марцел Личка и его помощники — Марио Личка и Ролан Гусев.

В ролике тренер рассказывает, что чтобы игра получалась, футболисты должны доверять друг другу, тренерам и болельщикам.

«Мы должны верить в игроков больше, чем в себя», — сказал Личка на видео.

Ближайший матч «Динамо» проведет против «Краснодара» в групповом раунде FONBET Кубка России в среду, 9 августа.

Вчера, 6 августа, команда Лички вырвала победу у «Зенита» (3:2) в 3-м туре РПЛ.
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
0
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