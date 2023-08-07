«Динамо» опубликовало оригинальный ролик в стиле сериала «Тед Лассо»

Сегодня, 18:09
«Динамо» выпустило интересный ролик в стиле спортивного сериала «Тед Лассо».
Главные роли в видео исполнили главный тренер бело-голубых Марцел Личка и его помощники — Марио Личка и Ролан Гусев.
В ролике тренер рассказывает, что чтобы игра получалась, футболисты должны доверять друг другу, тренерам и болельщикам.
«Мы должны верить в игроков больше, чем в себя», — сказал Личка на видео.
Ближайший матч «Динамо» проведет против «Краснодара» в групповом раунде FONBET Кубка России в среду, 9 августа.