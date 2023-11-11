«Динамо» встретится с «Оренбургом» в матче 15-го тура чемпионата России 12 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Оренбург» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире смотрите на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 16.25 по московскому времени.

По итогам 14 туров бело-голубые находятся на 5-м месте в турнирной таблице, в их активе — 22 очка. Команда из Оренбурга с 13 баллами занимает 13 строчку.

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