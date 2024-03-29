29 марта, 21:35
«Ростов» на выезде с крупным счетом обыграл «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ — 4:1.
Голами у гостей отметились Кирилл Щетинин, Данил Глебов и Мохаммад Мохебби, оформивший дубль. За бело-голубых забил Бителло.
22-я минута: Кирилл Щетинин — 0:1.
32-я минута: Данил Глебов — 0:2.
42-я минута: Мохаммад Мохебби — 0:3.
56-я минута: Мохаммад Мохебби — 0:4.
79-я минута: Бителло — 1:4.
«Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 30 очков и находится на седьмой строчке.