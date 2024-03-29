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29 марта, 21:35

«Динамо» — «Ростов»: видео голов матча

Ана Горшкова
Корреспондент
Егор Голенков, Данил Глебов и Мохаммад Мохебби.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ростов» на выезде с крупным счетом обыграл «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ — 4:1.

Голами у гостей отметились Кирилл Щетинин, Данил Глебов и Мохаммад Мохебби, оформивший дубль. За бело-голубых забил Бителло.

22-я минута: Кирилл Щетинин — 0:1.

32-я минута: Данил Глебов — 0:2.

42-я минута: Мохаммад Мохебби — 0:3.

56-я минута: Мохаммад Мохебби — 0:4.

79-я минута: Бителло — 1:4.

«Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 30 очков и находится на седьмой строчке.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
29 мар, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:4
Ростов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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