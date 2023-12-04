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Сегодня, 18:30

«Динамо» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Динамо» сыграет с «Рубином» в чемпионате России 4 декабря 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Скопинцев, ФК «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Динамо» сыграет с «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу 4 декабря, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Рубин» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно по платной подписке на онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko.

Бело-голубые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, в их активе 28 очков. Команда Рашида Рахимова набрала 25 баллов и располагается на 8-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Рубин

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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