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Сегодня, 18:25

Игрок ЦСКА Обляков — об итогах первой части сезона: «Не то место, набрали не столько очков»

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил результаты команды по итогам первой части сезона-2023/24 РПЛ.

«Итоги первой части? Ну, не то, конечно. Не то место. Набрали не столько очков, сколько хотели. Однако все равно продолжаем двигаться вперед. Много ничьих было. Самое обидное, когда упускали победы в концовках игр и теряли очки. Как переломили ситуацию? Работая над собой. Бывают ничьи, в которых, наоборот, спасались. Просто двигались вперед, исправляли ошибки в обороне и в атаке. Нужно действовать лучше, хладнокровнее, забивать свои моменты», — цитирует Облякова Metaratings.ru.

За один тур до зимней паузы ЦСКА с 28 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. 10 декабря армейцы на выезде сыграют против «Краснодара». Начало матча — в 19.45 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/oblyakov-ob-itogakh-pervoi-chasti-sezona-ne-to-mesto-nabrali-ne-stolko-ochkov-311916/
Иван Обляков
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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