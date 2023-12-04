Игрок ЦСКА Обляков — об итогах первой части сезона: «Не то место, набрали не столько очков»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил результаты команды по итогам первой части сезона-2023/24 РПЛ.

«Итоги первой части? Ну, не то, конечно. Не то место. Набрали не столько очков, сколько хотели. Однако все равно продолжаем двигаться вперед. Много ничьих было. Самое обидное, когда упускали победы в концовках игр и теряли очки. Как переломили ситуацию? Работая над собой. Бывают ничьи, в которых, наоборот, спасались. Просто двигались вперед, исправляли ошибки в обороне и в атаке. Нужно действовать лучше, хладнокровнее, забивать свои моменты», — цитирует Облякова Metaratings.ru.

За один тур до зимней паузы ЦСКА с 28 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. 10 декабря армейцы на выезде сыграют против «Краснодара». Начало матча — в 19.45 по московскому времени.