«Динамо» сыграет со «Спартаком» в 23-м туре чемпионата России в воскресенье, 7 апреля. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начнется московское дерби в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Динамо» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на платных онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

По итогам 22-х туров РПЛ бело-голубые занимают 3-е место в турнирной таблице с 38 очками. Команда Гильермо Абаскаля набрала 32 балла и располагается на 7-й строчке чемпионата России.

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