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Сегодня, 16:46

Дивеева прооперируют из-за травмы, полученной в матче за Суперкубок

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Малком и Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о травме футболиста.

«Игорю потребуется операция. Сроки? Выбирают пока, какой регламент, по какому пути восстановления пойти. Сроков пока нет», — сказал Еремин «СЭ».

23-летний защитник получил повреждение в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5). Дивеев был заменен после первого тайма встречи.

Ранее о том, что Дивееву может потребоваться операция, сообщил журналист Иван Карпов.

Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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