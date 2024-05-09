Булыкин о чемпионской гонке РПЛ: «Зенит» сильнее конкурентов и психологически, и по качеству футболистов»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Зенит» посильнее, чем другие команды — и психологически, и по качеству футболистов. Но в этом сезоне питерцы не такие мощные, как в прошлых годах. Они дают шансы преследователям догнать себя, а иногда и опередить. Но почему-то соперники не пользуются этой возможностью и не хотят обгонять «Зенит». Значит, может сложиться хорошая интрига в концовке чемпионата, когда все будет решаться в последнем туре», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 51 очко в 27 матчах. Идущий на второй строчке «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на 1 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (50).