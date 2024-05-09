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Сегодня, 22:02

Булыкин о чемпионской гонке РПЛ: «Зенит» сильнее конкурентов и психологически, и по качеству футболистов»

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Зенит» посильнее, чем другие команды и психологически, и по качеству футболистов. Но в этом сезоне питерцы не такие мощные, как в прошлых годах. Они дают шансы преследователям догнать себя, а иногда и опередить. Но почему-то соперники не пользуются этой возможностью и не хотят обгонять «Зенит». Значит, может сложиться хорошая интрига в концовке чемпионата, когда все будет решаться в последнем туре», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

 
Футболисты &laquo;Зенита&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Факела&raquo;. Расклады в борьбе за чемпионство: «Зенит» на одно очко впереди, шансы остаются даже у «Спартака»

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 51 очко в 27 матчах. Идущий на второй строчке «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на 1 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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