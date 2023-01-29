Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:18

Булыкин: «Понятно, что уход Малкома ослабит «Зенит», но есть футболисты, которые могут заменить его»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, как возможный уход нападающего Малкома из «Зенита» может повлиять на чемпионскую гонку в РПЛ.

«Хочется, чтобы в этом сезоне была конкуренция за победу в РПЛ. В прошлом году «Динамо» до конца сражалось за чемпионство. Понятно, что уход Малкома ослабит сине-бело-голубых, но есть футболисты, которые могут заменить его», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Как стало известно «СЭ», чемпионы России не против рассмотрения предложений о покупке бразильца — в случае, если оно устроит клуб из Петербурга и будет отвечать уровню футболиста. Об арендном соглашении с кем-либо в отношении легионера речь не идет.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/29/19606885.shtml
Дмитрий Булыкин
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Малкома — о возможном переходе в «ПСЖ»: «Он доиграет сезон за «Зенит»
Сафонов считает, что Тюкавин заслуживает больше игрового времени в «Динамо»
Силкин объяснил, почему «Динамо» никого не подписало в зимнее трансферное окно
Баранник: «Если Малком хочет уйти из «Зенита», надо его отпускать»
Нападающий «Локомотива» Изидор прибыл в Лион для прохождения медицинского осмотра
Ласкальт: «Мы думаем о самых высоких целях. Шаг за шагом, день за днем стараемся претворять все в жизнь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нападающий «Локомотива» Изидор прибыл в Лион для прохождения медицинского осмотра

Баранник: «Если Малком хочет уйти из «Зенита», надо его отпускать»