Булыкин: «Понятно, что уход Малкома ослабит «Зенит», но есть футболисты, которые могут заменить его»

Бывший игрок «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, как возможный уход нападающего Малкома из «Зенита» может повлиять на чемпионскую гонку в РПЛ.

«Хочется, чтобы в этом сезоне была конкуренция за победу в РПЛ. В прошлом году «Динамо» до конца сражалось за чемпионство. Понятно, что уход Малкома ослабит сине-бело-голубых, но есть футболисты, которые могут заменить его», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Как стало известно «СЭ», чемпионы России не против рассмотрения предложений о покупке бразильца — в случае, если оно устроит клуб из Петербурга и будет отвечать уровню футболиста. Об арендном соглашении с кем-либо в отношении легионера речь не идет.