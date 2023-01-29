Нападающий «Локомотива» Изидор прибыл в Лион для прохождения медицинского осмотра

Сегодня, 20:02
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор 29 января прибыл в Лион для прохождения медицинского осмотра перед переходом во французский клуб, пишет журналист Санти Ауна.
Как ранее сообщал «СЭ», футболист перейдет во французский клуб на правах аренды с опцией выкупа.
22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Он был приобретен у «Монако» за 3 миллиона евро.
В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.