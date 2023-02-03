0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:18

Сенников: «Если Галактионов провалится в «Локомотиве», часть игроков уйдет»

Сенников поделился мнением о перспективах «Локомотива» во второй части сезона
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о трансферной политике клуба и порассуждал о перспективах «железнодорожников» во второй части чемпионата.

«Сейчас берут, наверное, тех, кого возможно взять. Нет такой карты выбора. Трансферная политика, в принципе, кажется мне нормальной. Да и футболисты в клубе были хорошие, в плане функционала да, они просели в первой части чемпионата, и было видно, что физически они не дорабатывали. Самое главное сейчас — подготовить команду, чтобы она была на ходу, и все друг друга чувствовали, были наиграны связки. Когда приходит 1-2 человека, структура остается, и результат игры не меняется. А когда прям масштабно, то всегда есть проблемы, как в «Спартаке». Когда менялись по десять человек за год, и клуб не мог выбраться из ямы. Тут все зависит от подготовки и от тренера», — приводит слова Сенникова Metaratings.ru.

Он также отметил, что в команде много иностранцев, которые могут покинуть клуб в любой момент.

«Большую часть игроков все равно уже купили, раздали, еще немецкая группа. Если у Галактионова не получится, команда провалит вторую часть чемпионата и будет опять смена, то опять часть игроков уйдет, часть придет. Придет новый тренер, и будет непонятно что. Если вылетят, то конечно, иностранцы все уедут, да и русских много уйдет. Когда играешь в ФНЛ, там и зарплаты ниже, и все другое. Посмотрим, удастся ли Галактионову наладить игру», — добавил Сенников.

В нынешнем сезоне после 17 туров в чемпионате России столичный клуб занимает 14-е место в зоне переходных матчей с 13 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-esli-galaktionov-provalitsya-v-lokomotive-budet-opyat-smena-i-chast-igrokov-uidyot-224967/
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Главному хоккейному таланту России Мичкову пора менять поведение. Пока не стало поздно
ВС РФ впервые с начала СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS
Прокурор запросил 9 лет колонии блогеру Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Массимо Каррера считает Селихова одним из лучших вратарей России
Булыкин заявил, что «Локомотиву» нужно менять все руководство
«Факел» арендовал алжирских полузащитников Рабеи и Брахими
«Торпедо» объявило о подписании белорусского защитника Юзепчука
Изидор может пропустить до двух месяцев из-за травмы
«Крылья Советов» за 5 минут отыгрались с 0:3 против «Оренбурга», Сычевой провел на поле больше часа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

У «Зенита» нет задолженностей перед «Интернасьоналом» за трансфер Юри Альберто

Массимо Каррера считает Селихова одним из лучших вратарей России