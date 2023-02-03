Сенников: «Если Галактионов провалится в «Локомотиве», часть игроков уйдет»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о трансферной политике клуба и порассуждал о перспективах «железнодорожников» во второй части чемпионата.

«Сейчас берут, наверное, тех, кого возможно взять. Нет такой карты выбора. Трансферная политика, в принципе, кажется мне нормальной. Да и футболисты в клубе были хорошие, в плане функционала да, они просели в первой части чемпионата, и было видно, что физически они не дорабатывали. Самое главное сейчас — подготовить команду, чтобы она была на ходу, и все друг друга чувствовали, были наиграны связки. Когда приходит 1-2 человека, структура остается, и результат игры не меняется. А когда прям масштабно, то всегда есть проблемы, как в «Спартаке». Когда менялись по десять человек за год, и клуб не мог выбраться из ямы. Тут все зависит от подготовки и от тренера», — приводит слова Сенникова Metaratings.ru.

Он также отметил, что в команде много иностранцев, которые могут покинуть клуб в любой момент.

«Большую часть игроков все равно уже купили, раздали, еще немецкая группа. Если у Галактионова не получится, команда провалит вторую часть чемпионата и будет опять смена, то опять часть игроков уйдет, часть придет. Придет новый тренер, и будет непонятно что. Если вылетят, то конечно, иностранцы все уедут, да и русских много уйдет. Когда играешь в ФНЛ, там и зарплаты ниже, и все другое. Посмотрим, удастся ли Галактионову наладить игру», — добавил Сенников.

В нынешнем сезоне после 17 туров в чемпионате России столичный клуб занимает 14-е место в зоне переходных матчей с 13 очками.