Дуглас Сантос назвал Малкома лучшим игроком 2022 года в России

Сегодня, 15:00
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» рассказал, кого считает сильнейшим футболистом РПЛ прошлого года.
— Промес был признан лучшим игроком лиги в 2022 году по опросу игроков, тренеров и руководителей клубов. Кого бы ты назвал лучшим? — вопрос Дугласу.
— Я бы назвал лучшим Малкома.
В этом сезоне Малком провел за «Зенит» в РПЛ 17 матчей, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования