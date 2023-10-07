Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:22

Дуглас Сантос: «Зенит» прогрессирует как команда, но мы еще не играем на том уровне, на котором хотели бы»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, насколько тяжелым для него был матч 11-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0).

«Достаточно непростой. На неделе у нас была сложная кубковая игра дома, поэтому сегодня сил и тонуса немного не хватало. Хорошо, что в первом тайме смогли реализовать свои моменты, забили дважды и довели встречу до победы. Мы прогрессируем, развиваемся как команда, и хотя еще не играем на том уровне, на котором хотели бы, приближаемся к нему. Сейчас нужно передохнуть и с новыми силами — за дело», — приводит пресс-служба петербургского клуба слова Сантоса.

«Зенит» набрал 20 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 6 очками располагается на последней строчке.

В следующем туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». «Сочи» в гостях сыграет с «Уралом». Обе игры пройдут 22 октября.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-10-07-duglas-santos-my-progressiruem-razvivaemsya-kak-komanda.htm
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
1
0
Читайте также
«Ожидать адекватности не приходится». ОКР объяснил бойкот Европейской олимпийской ассамблеи
Олимпийский комитет России подал в суд на МОК из-за задолженности более 8 миллионов долларов
Создана самая точная карта затонувшего континента Зеландия
Министр обороны Израиля заявил о начатой группировкой ХАМАС войне
Лидер первой панк группы Екатеринбурга погиб на Кубе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Нобоа рассказал, что футболисты «Сочи» переживают из-за отсутствия побед
«Сергеев — Кассьерра пока не дотягивают до дуэта Дзюба — Азмун. А Абаскалю надо дать время до зимы». Орлов о матче в Сочи
«Балтика» — «Оренбург»: хозяева выигрывают после первого тайма
Вратарь «Зенита» Адамов назвал тяжелой игру против «Сочи»
Сиссе заявил, что в «Урале» поддержали Ишкова после двух незабитых пенальти в матче с «Локомотивом»
«Балтика» — «Оренбург»: Гузина вывел хозяев вперед
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Балтика» — «Оренбург»: хозяева выигрывают после первого тайма

Семак — о матче с «Сочи»: «Достаточно непростой матч. Хорошо, что удачно для нас он сложился»